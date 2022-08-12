Телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что приняла судьбоносное решение

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Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем микроблоге объявила о том, что приняла судьбоносное решение. Поклонницы теледивы заинтригованы.
Журналисты увидели в опубликованном сообщении намек на изменения в личной жизни. Возможно, вскоре будет сделано еще одно публичное заявление, и более громкое - о расставании со своим молодым супругом.
Слухи о том, что в семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова не все гладко, ходят давно. Однако журналисты могли только фантазировать на тему разрыва - из первых уст получить комментарий о разладе не удавалось.
«Пазл» начал потихоньку складываться, когда СМИ прознали о том, что муж Леры не пришел к дочери на день рождения. Лера же начала ходить без обручального кольца и встретилась с юристом Катей Гордон.
«Сказано в августе принимать все важные решения. Я их приму, причем по всем фронтам. Гори сарай, гори и хата. Скучаю по работе, она мое спасение», — говорится в сообщении Кудрявцевой.
Все указывает на то, что скрывать проблемы в отношениях с молодым мужем Лера больше не намерена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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