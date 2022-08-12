Журналист Красовский жестко раскритиковал друга Чулпан Хаматовой, латвийского режиссера Херманиса

Телеведущий Антон Красовский в своем Telegram-канале прокомментировал интервью друга Чулпан Хаматовой, режиссера Алвиса Херманиса, который руководит Новым рижским театром.

«Ну что тут скажешь? Это просто тупое животное. Глупая такая квакающая жаба. У него и спектакли такие же», - поделился своим впечатлением журналист.

По его мнению, режиссер «каждому предателю» рассказал, «что русские — свиньи». В целом, Красовский охарактеризовал человеческие качества и творчество прибалтийского деятеля культуры как низкосортные. Напомним, что Алвис Херманис, с которым Хаматова находится в приятельских отношениях, долгое время работал в России. Он поставил «Горбачева» в Театре наций.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию, где устроилась на работу в рижский театр.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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