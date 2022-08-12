Стало известно о перспективах за границей сбежавшего из России актера Анатолия Белого

Месяц назад актер театра МХТ им. Чехова Анатолий Белый (настоящая фамилия Вайсман) покинул Россию. Он уехал из страны только после окончания театрального сезона, так как не хотел подводить своих коллег. Сейчас российский актер, который никогда не скрывал свои еврейские корни, вместе с родителями проживает в Израиле. В ближайшее время Белый выступит в Кабаре Людмилы Петрушевской в Прибалтике вместе с актрисой Чулпан Хаматовой, которая также уехала за границу.

Анатолий ведет переговоры с рядом латвийских театров и выступает в постановках на русском языке.

Анатолий Белый, который на родине снялся в сотне фильмов, признался, что мечтает вернутся в Россию, а также он планирует сесть за изучение иврита, чтобы получить возможность работать в одном из театров Израиля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700