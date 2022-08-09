Никас Сафронов объяснил, почему развлекательные ток-шоу уберут с эфира

У руководителей федеральных телеканалов есть все основания для закрытия всех развлекательных программ, заявил известный художник Никас Сафронов, комментируя отсутствие развлекательного контента на ТВ. Он предрек, что в ближайшее время телеканалы откажутся от ток-шоу. При этом зрители все равно останутся, а значит, телеканалы ничего не потеряют, считает художник.

Дело в том, что телешоу зачастую переходят все грани дозволенного, сделал вывод Сафронов. Художник полагает, что такие шоу нужно убирать с эфира или дорабатывать, чтобы удалить всю грязь и не пускать в эфир скандалы. Сафронов считает, что ток-шоу должны стать более социально ответственными, а для этого их следует модернизировать.

Ранее стало известно, что телеканал «Россия 1» отказался от шоу «Прямого эфира» с Андреем Малаховым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700