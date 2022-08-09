Журналистка Жигалова сочла беспокойным общение Галкина с Пугачевой и детьми

Недавно в микроблоге Аллы Пугачевой появилась новая видеозапись. На кадрах из Юрмалы запечатлено, как Примадонна вместе с детьми Лизой и Гарри помахали ручкой главе семейства Максиму Галкину, уехавшему на гастроли в Израиль.

Ролик не ускользнул от внимания журналистки Алены Жигаловой и очень ее встревожил. Она заявила, что со стороны ситуация кажется достаточно беспокойной.

«Помашем ручкой папе» и «Папа, мы идем домой» звучит очень тревожно», — высказалась журналистка.

Напомним, в России поклонники ожидают, что Алла Пугачева вернется в ближайшее время. Слухи о ее приезде муссируются в течение пяти месяцев, однако в последнее время инсайдером данной информации выступил сам маэстро Раймонд Паулс.

Он подтвердил, что Алла Пугачева планирует вернуться в Москву. Предположительно, певица может приехать в конце этого месяца, так как приближается 1 сентября - 8-леткам Лизе и Гарри надо будет идти в школу.

Алла Пугачева свое отношение к спецоперации публично не высказывала, однако многие считают, что она придерживается антироссийской позиции своего мужа. Певица №1 предпочла вместе с ним уехать из страны сразу же после объявления СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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