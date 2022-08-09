Первый канал внезапно убрал из шоу «Фантастика» Билана и Маликова

Инсайдер сообщает о том, что по решению Константина Эрнста из состава жюри шоу «Фантастика», которое выходит на Первом канале, исключили певцов Дмитрия Маликова и Диму Билана.

Такой ход руководителя многим выдается странным и нелогичным. Дело в том, что Маликов и Билан - «старожилы» шоу «Фантастика». Они снимались в пяти эпизодах данного проекта, зритель уже успел к ним привыкнуть и не может представить эфиры без этих членов жюри. Но придется - свято место, как говорится, пусто не бывает.

Предполагается, что вместо Билана и Маликова в эфире появятся Клим Шипенко и Дмитрий Красилов.

«Клим Шипенко и танцор Дмитрий Красилов сменили в жюри Билана и Маликова, а когда все это появится в эфире – даже Эрнсту неизвестно», — сообщил инсайдер.

Когда на Первом начнут выходить выпуски с их участием, пока данных нет.

Как пишет Телеграм-канал «Продюсер от бг», это «даже Эрнсту неизвестно», поскольку формат вещания после СВО сильно изменился.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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