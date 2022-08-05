Паулс поговорил с Пугачевой и узнал, что она скоро возвращается в Москву

Сегодня, 18:09

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Паулс поговорил с Пугачевой и узнал, что она скоро возвращается в Москву
Фото из открытых источников

В настоящее время в обществе распространяется множество различных слухов, сплетен и пересудов о том, какие дальнейшие планы у российского звёздного семейства Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Известный музыкант и композитор, большой друг примадонны российской эстрады Раймонд Паулс недавно провёл личную беседу с популярной исполнительницей Аллой Пугачевой, пишет издание «Абзац».

Певица рассказала ему о том, что в самое ближайшее время она намерена вернуться назад в Российскую Федерацию. Она очень хочет, чтобы двое детей-близнецов Лиза и Гарри своевременно продолжили обучение в одной из московских школ. Как известно, Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети сейчас находятся в Латвии. 

Совсем недавно известный композитор Раймонд Паулс лично встречался с Примадонной в этой стране и долго с ней разговаривал. Паулс подтвердил: в скором времени Алла Борисовна намеревается приехать в столицу. 

«Я с Аллой очень детально обсудил её нынешнее положение. В разговоре она сказала, что вернется с детьми в Москву», — поделился музыкант.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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