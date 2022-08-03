Политолог Баунов заявил, что Пугачева давно показала личное отношение к ситуации в мире

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Известный российский эксперт в области политологии Александр Баунов в ходе разговора с Юрием Дудем (признан иноагентом на территории Российской Федерации) на YouTube-шоу высказал своё личное мнение о певице Алле Пугачевой. Политолог объяснил, что популярная исполнительница музыкальных композиций, которая бросила Россию в самом начале «специальной военной операции» на территории Украины, перед своим отъездом поделилась своим личным мнением о ситуации в мире и в политике. Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн издания РИА Informing.
«Отъезд всей семьи за рубеж — это весьма красноречивое и ясное высказывание. И весь стиль поведения, слова и поступки мужа Примадонны Максима Галкина — тоже очень доказательная позиция», — уверен спикер.
Баунов считает, что отъезд 73-летней Аллы Пугачевой с супругом Максимом Галкиным и детьми в государство Израиль непосредственно после старта СВО на Украине, необходимо интерпретировать, только как осуждение действий властей Российской Федерации.
По мнению политолога, за артистку четко говорят ее действия. Однако, по слухам, Алла Пугачева собирается вернуться в РФ к осени, чтобы дети — близнецы Гарри и Лиза — вернулись в свою школу и своевременно приступили к обучению.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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