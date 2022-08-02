Продюсер Ашуров заявил о смене амплуа Ренаты Литвиновой за границей

Сегодня, 09:54

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Продюсер Ашуров заявил о смене амплуа Ренаты Литвиновой за границей
Рената Литвинова

Популярный в Российской Федерации продюсер Дмитрий Ашуров написал пост в социальных сетях о том, как себя чувствует на профессиональном поприще известная актриса, продюсер и кинорежиссёр Рената Литвинова. Как известно, она с дочерью сейчас проживает в своей квартире во Франции.

Корреспонденты информационного новостного онлайн издания CT News сообщают о том, что продюсер Дмитрий Ашуров заявил: Рената Литвинова подвергает своё творчество очень сильному риску, насовсем покидая Россию. Как считает известный московский продюсер, ради успеха в Европе артистке следует полностью изменить свой имидж и амплуа.

Относительно творчества Ренаты Литвиновой в сфере киноискусства Дмитрий высказался так:

«Рената Литвинова в настоящее время позиционирует себя, как сильного режиссера, продюсера и талантливую актрису. Она — яркий и своеобразный персонаж. Однако, время непрерывно меняется и потребности зрителей также претерпевают трансформацию. Нынешние люди за прошедший период уже успели порядком утомиться от одних и тех же персонажей в кино. Поэтому зрителям сейчас крайне необходимо предложить и подать нечто новое, свежее, неожиданное. Всё надоедает».

Дмитрий Ашуров порекомендовал Ренате Литвиновой испробовать себя в новых жанрах и амплуа, тогда, возможно, и заграничный наблюдатель оценит отечественную звезду.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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