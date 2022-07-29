Дмитрий Нагиев сообщил, что стал дедом

Сегодня, 15:29

0

Image 16+
Дмитрий Нагиев сообщил, что стал дедом
Фото из открытых источников

Популярный в Российской Федерации актёр и шоумен Дмитрий Нагиев, который приобрёл широкую популярность благодаря ряду главных ролей в комедийных сериалах, включая «Кухню» и «Войну за отель», дал большое интервью журналистам сервиса Uznayvse.ru. В беседе с СМИ артист признался, что стал дедушкой. 

Слухи о том, что Нагиев теперь имеет новый семейный статус, стали циркулировать во многих изданиях ещё несколько лет назад. Тогда известный актёр старался никак не комментировать эти публикации. Многочисленные подписчики предположили, что артист не стремится обсуждать подобные темы из-за того, чтобы не навредить своему статусу мачо.

Но сейчас Дмитрий искренне признался, что его сын Кирилл давно стал папой. При этом Нагиев отказался называть количество, пол, имена и возраст своих внуков. 

«А сыночка уже и сам папа», — лишь отметил 55-летний артист в беседе с представителями прессы. 

Сын Дмитрия Кирилл уже в августе будет праздновать свое 33-летие. Наследник артиста, который появился в браке Дмитрия и писательницы Алисы Шер, давно пошел по стопам отца и связал жизнь с кинематографом. Несмотря на это, Кирилл никогда не пользовался известностью папы и даже отказывался от съемок вместе с ним.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Актриса Екатерина Волкова не может закрыть ипотеку на подмосковный дом

Сегодня, 13:54

Худяков рассказал, кто поселился в замке Пугачевой и Галкина

Сегодня, 13:19

Жена Усманова Ирина Винер-Усманова после развода отказалась от второй части своей фамилии

Сегодня, 12:34

Лазарева запретила детям возвращаться в Россию

Вчера, 16:54

Вдова Олега Табакова не спешит оплачивать долги покойного супруга

29-07-2022, 14:39

Продюсер посчитал личным ударом для Киркорова запрет на въезд в Молдавию

29-07-2022, 13:49

Филиппа Киркорова не пустили на территорию Молдавии

29-07-2022, 10:34

Киркоров опасается повторения судьбы Галкина

28-07-2022, 17:04

Шутка Задорнова про Украину стала пророческой

27-07-2022, 11:34

Проживающая в США мать Наташи Королевой начала оказывать необычные услуги всем желающим

23-07-2022, 15:09

Леонид Дзюник поставил зазвездившегося Филиппа Киркорова на место

23-07-2022, 13:24

Карьера Филиппа Киркорова оказалась под угрозой из-за его отношения к ЛГБТ

22-07-2022, 15:39

Цискаридзе уехал из России в Грузию

20-07-2022, 14:44

Латвийский актер Калныньш отрекся от своих сыгранных в российском кино ролей

20-07-2022, 12:19

Депутат Худяков заявил о необходимости признать Галкина нежелательным лицом в РФ

16-07-2022, 18:09

Клара Новикова, Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова посетят Израиль с гастролями

16-07-2022, 13:49

Пластический хирург: состояние Аллы Пугачевой в Латвии резко ухудшилось

15-07-2022, 13:14

Алла Пугачева возвратилась в Россию без мужа и детей

15-07-2022, 12:19

Поклонники Юрия Шатунова устроили дискотеку на могиле певца

14-07-2022, 19:29

Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым

14-07-2022, 13:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Отсутствие стратегии по борьбе с COVID-19 в Петербурге может привести к повторению сценария 2021 года

Отсутствие стратегии по борьбе с COVID-19 в Петербурге может привести к повторению сценария 2021 года

Вчера, 14:25

0

В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно в городе выявляют более полутора...

Подробнее
«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

31-07-2022, 15:38

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оказался на втором плане на одном из важнейших праздничных событий России...

Подробнее
Эксперты порекомендовали россиянам хранить сбережения в китайских юанях

Эксперты порекомендовали россиянам хранить сбережения в китайских юанях

31-07-2022, 15:54

0

Эксперты, опрошенные агентством экономических новостей «Прайм», порекомендовали гражданам в РФ свои сбережения...

Подробнее
Санду заявила, что «хорошие времена» не наступили в Молдавии из-за спецоперации ВС РФ

Санду заявила, что «хорошие времена» не наступили в Молдавии из-за спецоперации ВС РФ

1-08-2022, 12:29

0

О проблемах Молдавии рассказала президент республики Майя Санду. Она объяснила, почему, по ее мнению, до сих пор не...

Подробнее
Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

1-08-2022, 15:53

0

СМИ обратили внимание на оказавшегося в «тени» губернатора Петербурга Александра Беглова. Вместе с президентом России...

Подробнее
Цены на недвижимость в РФ взлетели так, что выше уже некуда!

Цены на недвижимость в РФ взлетели так, что выше уже некуда!

31-07-2022, 19:54

0

Илья Сироткин, гендиректор агентства недвижимости Home Estate, заявил, что за последний год цены на жилую недвижимость...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

1-08-2022, 00:04

0

Сотрудники петербургской полиции разыскивают неизвестного налётчика, ограбившего круглосуточный магазин в Выборгском...

Подробнее
Китай поднял в небо 12 истребителей Су-30, грозя США и Тайваню ударами полусотней ракет

Китай поднял в небо 12 истребителей Су-30, грозя США и Тайваню ударами полусотней ракет

1-08-2022, 09:34

0

Вчера днём, в воскресенье, 31 июля 2022 года, два истребителя Су-35 Военно-воздушных сил Национально-освободительной...

Подробнее
Мария Захарова: Косово намерено провоцирует «силовой сценарий» развития конфликта с Сербией

Мария Захарова: Косово намерено провоцирует «силовой сценарий» развития конфликта с Сербией

1-08-2022, 09:14

0

Приштина, предпринимая очередной шаг для изгнания сербского населения из края, прекрасно осознаёт, что нынешний...

Подробнее
Мошенники в России начали использовать для автоподстав праворульные автомашины

Мошенники в России начали использовать для автоподстав праворульные автомашины

1-08-2022, 19:29

0

Аферисты, занимающиеся обманом водителей, стали использовать для своих трюков автомобили с правым рулем. Как рассказали...

Подробнее