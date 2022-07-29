Дмитрий Нагиев сообщил, что стал дедом

Популярный в Российской Федерации актёр и шоумен Дмитрий Нагиев, который приобрёл широкую популярность благодаря ряду главных ролей в комедийных сериалах, включая «Кухню» и «Войну за отель», дал большое интервью журналистам сервиса Uznayvse.ru. В беседе с СМИ артист признался, что стал дедушкой.

Слухи о том, что Нагиев теперь имеет новый семейный статус, стали циркулировать во многих изданиях ещё несколько лет назад. Тогда известный актёр старался никак не комментировать эти публикации. Многочисленные подписчики предположили, что артист не стремится обсуждать подобные темы из-за того, чтобы не навредить своему статусу мачо.

Но сейчас Дмитрий искренне признался, что его сын Кирилл давно стал папой. При этом Нагиев отказался называть количество, пол, имена и возраст своих внуков.

«А сыночка уже и сам папа», — лишь отметил 55-летний артист в беседе с представителями прессы.

Сын Дмитрия Кирилл уже в августе будет праздновать свое 33-летие. Наследник артиста, который появился в браке Дмитрия и писательницы Алисы Шер, давно пошел по стопам отца и связал жизнь с кинематографом. Несмотря на это, Кирилл никогда не пользовался известностью папы и даже отказывался от съемок вместе с ним.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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