Актриса Екатерина Волкова не может закрыть ипотеку на подмосковный дом

Сегодня, 13:54

0

Image 16+
Актриса Екатерина Волкова не может закрыть ипотеку на подмосковный дом
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в недавнем интервью призналась в нежелании в скором времени погасить кредит на недвижимость. Дом в Подмосковье, в котором проживает актриса театра и кино с мужем и дочерью, был приобретен несколько лет назад. Екатерина не успела вовремя полностью рассчитаться по кредиту.

«Мы не успели быстро выплатить всю сумму, а теперь спешить некуда: банк свои проценты забрал — сверху мы все, что можно, уже заплатили», — сказала актриса. 

Екатерина заявила, что лучше «жить здесь и сейчас», чем освободиться от ипотечного кредита. Сейчас банку не нужно выплачивать проценты, семье остается выплатить сумму за дом. Семья продолжает ежемесячно выплачивать ипотеку небольшими сумами. 

«Поэтому мы продолжаем выплачивать ипотеку ежемесячно», — подчеркнула Волкова. 

Актриса также откровенно рассказала, как едва не рассталась с мужем из-за ремонта в новом доме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Актриса Екатерина Волкова не может закрыть ипотеку на подмосковный дом

Сегодня, 13:54

Худяков рассказал, кто поселился в замке Пугачевой и Галкина

Сегодня, 13:19

Жена Усманова Ирина Винер-Усманова после развода отказалась от второй части своей фамилии

Сегодня, 12:34

Лазарева запретила детям возвращаться в Россию

Вчера, 16:54

Вдова Олега Табакова не спешит оплачивать долги покойного супруга

29-07-2022, 14:39

Продюсер посчитал личным ударом для Киркорова запрет на въезд в Молдавию

29-07-2022, 13:49

Филиппа Киркорова не пустили на территорию Молдавии

29-07-2022, 10:34

Киркоров опасается повторения судьбы Галкина

28-07-2022, 17:04

Шутка Задорнова про Украину стала пророческой

27-07-2022, 11:34

Проживающая в США мать Наташи Королевой начала оказывать необычные услуги всем желающим

23-07-2022, 15:09

Леонид Дзюник поставил зазвездившегося Филиппа Киркорова на место

23-07-2022, 13:24

Карьера Филиппа Киркорова оказалась под угрозой из-за его отношения к ЛГБТ

22-07-2022, 15:39

Цискаридзе уехал из России в Грузию

20-07-2022, 14:44

Латвийский актер Калныньш отрекся от своих сыгранных в российском кино ролей

20-07-2022, 12:19

Депутат Худяков заявил о необходимости признать Галкина нежелательным лицом в РФ

16-07-2022, 18:09

Клара Новикова, Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова посетят Израиль с гастролями

16-07-2022, 13:49

Пластический хирург: состояние Аллы Пугачевой в Латвии резко ухудшилось

15-07-2022, 13:14

Алла Пугачева возвратилась в Россию без мужа и детей

15-07-2022, 12:19

Поклонники Юрия Шатунова устроили дискотеку на могиле певца

14-07-2022, 19:29

Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым

14-07-2022, 13:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Отсутствие стратегии по борьбе с COVID-19 в Петербурге может привести к повторению сценария 2021 года

Отсутствие стратегии по борьбе с COVID-19 в Петербурге может привести к повторению сценария 2021 года

Вчера, 14:25

0

В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно в городе выявляют более полутора...

Подробнее
«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

31-07-2022, 15:38

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оказался на втором плане на одном из важнейших праздничных событий России...

Подробнее
Эксперты порекомендовали россиянам хранить сбережения в китайских юанях

Эксперты порекомендовали россиянам хранить сбережения в китайских юанях

31-07-2022, 15:54

0

Эксперты, опрошенные агентством экономических новостей «Прайм», порекомендовали гражданам в РФ свои сбережения...

Подробнее
Санду заявила, что «хорошие времена» не наступили в Молдавии из-за спецоперации ВС РФ

Санду заявила, что «хорошие времена» не наступили в Молдавии из-за спецоперации ВС РФ

1-08-2022, 12:29

0

О проблемах Молдавии рассказала президент республики Майя Санду. Она объяснила, почему, по ее мнению, до сих пор не...

Подробнее
Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

1-08-2022, 15:53

0

СМИ обратили внимание на оказавшегося в «тени» губернатора Петербурга Александра Беглова. Вместе с президентом России...

Подробнее
Цены на недвижимость в РФ взлетели так, что выше уже некуда!

Цены на недвижимость в РФ взлетели так, что выше уже некуда!

31-07-2022, 19:54

0

Илья Сироткин, гендиректор агентства недвижимости Home Estate, заявил, что за последний год цены на жилую недвижимость...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

1-08-2022, 00:04

0

Сотрудники петербургской полиции разыскивают неизвестного налётчика, ограбившего круглосуточный магазин в Выборгском...

Подробнее
Китай поднял в небо 12 истребителей Су-30, грозя США и Тайваню ударами полусотней ракет

Китай поднял в небо 12 истребителей Су-30, грозя США и Тайваню ударами полусотней ракет

1-08-2022, 09:34

0

Вчера днём, в воскресенье, 31 июля 2022 года, два истребителя Су-35 Военно-воздушных сил Национально-освободительной...

Подробнее
Мария Захарова: Косово намерено провоцирует «силовой сценарий» развития конфликта с Сербией

Мария Захарова: Косово намерено провоцирует «силовой сценарий» развития конфликта с Сербией

1-08-2022, 09:14

0

Приштина, предпринимая очередной шаг для изгнания сербского населения из края, прекрасно осознаёт, что нынешний...

Подробнее
Мошенники в России начали использовать для автоподстав праворульные автомашины

Мошенники в России начали использовать для автоподстав праворульные автомашины

1-08-2022, 19:29

0

Аферисты, занимающиеся обманом водителей, стали использовать для своих трюков автомобили с правым рулем. Как рассказали...

Подробнее