Актриса Екатерина Волкова не может закрыть ипотеку на подмосковный дом

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в недавнем интервью призналась в нежелании в скором времени погасить кредит на недвижимость. Дом в Подмосковье, в котором проживает актриса театра и кино с мужем и дочерью, был приобретен несколько лет назад. Екатерина не успела вовремя полностью рассчитаться по кредиту.

«Мы не успели быстро выплатить всю сумму, а теперь спешить некуда: банк свои проценты забрал — сверху мы все, что можно, уже заплатили», — сказала актриса.

Екатерина заявила, что лучше «жить здесь и сейчас», чем освободиться от ипотечного кредита. Сейчас банку не нужно выплачивать проценты, семье остается выплатить сумму за дом. Семья продолжает ежемесячно выплачивать ипотеку небольшими сумами.

«Поэтому мы продолжаем выплачивать ипотеку ежемесячно», — подчеркнула Волкова.

Актриса также откровенно рассказала, как едва не рассталась с мужем из-за ремонта в новом доме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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