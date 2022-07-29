Худяков рассказал, кто поселился в замке Пугачевой и Галкина

Сегодня, 13:19

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Худяков рассказал, кто поселился в замке Пугачевой и Галкина
Фото из открытых источников

Оказывается, замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь, о котором в последнее время пишет пресса, вовсе не пустует. Как известно, владельцы элитного особняка сейчас проживают в Израиле после того, как несколько месяцев назад они покинули Россию. Однако замок звездные супруги не забросили, так как там обосновался внук Аллы Борисовны Никита Пресняков, артист кино и театра, а также солист группы MULTIVERSE. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Он отметил, что детали о нынешнем состоянии этого объекта недвижимости ему сообщили некие соседи из Одинцовского района.

Ранее СМИ распространили слухи о том, что владельцы выставили свое жилье на продажу, но по версии Худякова, дом, похожий на средневековый замок, никто покупать не захотел.

Сейчас в замке хозяйничает сын дочери Примадонны Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова. В соцсети депутат описал, как юному Преснякову живется в бабушкином особняке. По словам политика, молодой певец устраивает шумные гулянки и проводит с участниками своей группы громкие репетиции. На эти выходки резко реагируют местные жители, которым мажор порой не дает нормально спать.

Худяков возмущен тем, что все это похоже на средневековье. По его мнению, элите нет дела до того, что происходит в стране. Политик отмечает, что отпрыски знаменитостей ведут праздный образ жизни в том время, когда свободу России отстаивают герои того же возраста, что и Никита Пресняков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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