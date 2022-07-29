Лазарева запретила детям возвращаться в Россию

Сегодня, 16:54

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Лазарева запретила детям возвращаться в Россию
Фото из открытых источников

Проживающая в Испании Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) продолжает высказываться о России в негативном ключе. Свои политические взгляды она внушает и своим детям. Недавно телеведущая призналась, что запретила детям возвращаться в Россию, хотя их очень тянет на родину.

Эту тему Татьяна затронула в интервью на YouTube-шоу «Дифирамб». В частности, она упомянула, что дети упрашивают ее позволить им вернуться в Москву. Телеведущая уверена, что на родине ее наследников не ждет ничего хорошего и им не стоит рассчитывать на успех в карьере.

«Я им сказала: «Ребят, пожалуйста, пожалейте мать». Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось», – заявила телеведущая.

В последнее время Лазарева избавляется от своего российского имущества. Возможно, таким образом она хочет показать, что готова пойти на полный разрыв с родиной. 56-летняя телеведущая как-то сказала, что при продаже дачи испытала настоящий стресс.

Напомним: Татьяна Лазарева перебралась в Испанию в связи с обострением политической обстановки. Телеведущая заявила, что не жалеет о своих словах и об отъезде в Испанию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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