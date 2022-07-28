Вдова Олега Табакова не спешит оплачивать долги покойного супруга

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Советский и российский актер и режиссер театра и кино Олег Табаков умер в 2018 году из-за сердечного приступа. После смерти народного артиста СССР наследство досталось его детям и второй жене Марине Зудиной. Но, как стало известно, актриса так и не погасила долги, которые числятся за покойным мужем.
Известно, что режиссер не успел оплатить их при жизни. Оказалось, что Табаков задолжал ФНС 85 тысяч рублей. Речь идет о земельных налогах за 2014 и 2015 годы. Судя по тому, что среднемесячный доход Зудиной составлял 200 тысяч рублей, можно определенно сказать, что она не бедствует. Однако актриса не спешит оплачивать долги Табакова, с которым она прожила в браке на протяжении трех десятков лет. Многие говорят, что еще при жизни мужа Зудина на жизнь никогда не жаловалась.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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