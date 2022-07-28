Киркоров опасается повторения судьбы Галкина

Биограф Филиппа Киркорова Федор Раззаков рассказал о том, что поведение певца совсем не значит, что он поддерживает политику российской власти. Король российской поп-музыки просто опасается оказаться в ситуации, в которой находится Максим Галкин. Как известно, юморист вместе с семьей уехал из страны после начала спецоперации в Украине. По сути, Галкин оказался в опале и едва он сможет в ближайшее время жить и работать в России.

Раззаков считает, что у Киркорова в нынешней ситуации есть два пути. В первом случае он мог бы высказать свою истинную позицию по отношению к спецоперации, но ему не хватит смелости и твердых убеждений сделать это. Как отмечает биограф, ни того, ни другого у Киркорова отродясь не бывало. Второй путь - «переобуться», что и сделал певец.

Именно поэтому он отправился в госпиталь в Крыму, чтобы выступить перед ранеными в боях в Украине солдатами. Раззаков отметил, что Киркорову верить не стоит, так как артист уважает только себя. По этой причине поп-исполнитель привез с собой в Феодосию свои книги, а не лекарства и фрукты для раненных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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