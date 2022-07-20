Проживающая в США мать Наташи Королевой начала оказывать необычные услуги всем желающим

76-летняя Людмила Порывай, мать известной российской певицы Наташи Королевой, уже много лет проживает в Соединенных Штатах Америки. Там женщина имеет приличную пенсию (600 долларов) и получает доход от сдачи квартир в наем. Благо, желающих взять жилье в аренду хватает - оно расположено в Майами. Недавно мама знаменитости изыскала для себя еще один способ заработка.

Людмила Порывай за символическую плату согласна душевно поздравлять с днем рождения или другим семейным праздником всех, кто только пожелает.

«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками: с днем рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством — не стесняйтесь!» — написала мать Королевой в своем микроблоге и пообещала поздравления «с изюминкой» и песнями.

Напомним, Людмила Порывай - украинка. Она не разделяет молчание своей дочери о спецоперации, а после того, как ее зять Тарзан поддержал действия России в Украине, публично отреклась от него.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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