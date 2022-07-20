Леонид Дзюник поставил зазвездившегося Филиппа Киркорова на место

Филипп Киркоров, король российской эстрады, не иначе, претендует на роль короля мировой поп-музыки. Недавно он сравнил себя с покойным Майклом Джексоном. Артист, вероятно, уверен, что талантом он американцу не уступает. Однако продюсер Леонид Дзюник сумел поставить «зазвездившегося» на место, передает портал Popcornnews .

По его словам, в России артист реально пользуется популярностью. Но он не является звездой мирового уровня.

«Что касается Джексона и его мирового признания, то Филиппу очень далеко до него. Я был на концерте Джексона в Москве. Это великолепное шоу мирового уровня, у Киркорова тоже мирового, но исключительно для России», — приводит слова продюсера издание.

Дзюник уверен, что шансов стать известным в мире у Киркорова сейчас практически нет. А если он хочет большей славы, надо не только работать, оставаясь энергичным. Главное, чтобы «его шоу катали по миру».

А в условиях проведения Россией спецоперации и отказа от российской культуры подобное невозможно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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