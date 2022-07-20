Леонид Дзюник поставил зазвездившегося Филиппа Киркорова на место

Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына
Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа...Подробнее
Филипп Киркоров, король российской эстрады, не иначе, претендует на роль короля мировой поп-музыки. Недавно он сравнил себя с покойным Майклом Джексоном. Артист, вероятно, уверен, что талантом он американцу не уступает. Однако продюсер Леонид Дзюник сумел поставить «зазвездившегося» на место, передает портал Popcornnews.
По его словам, в России артист реально пользуется популярностью. Но он не является звездой мирового уровня.
«Что касается Джексона и его мирового признания, то Филиппу очень далеко до него. Я был на концерте Джексона в Москве. Это великолепное шоу мирового уровня, у Киркорова тоже мирового, но исключительно для России», — приводит слова продюсера издание.
Дзюник уверен, что шансов стать известным в мире у Киркорова сейчас практически нет. А если он хочет большей славы, надо не только работать, оставаясь энергичным. Главное, чтобы «его шоу катали по миру».
А в условиях проведения Россией спецоперации и отказа от российской культуры подобное невозможно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа...Подробнее
Согласно заявлению советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова, его стране необходимо ежегодно получать...Подробнее
На территории Курганской области с недавних пор появилась новая инициатива по привлечению личного состава в Украину....Подробнее
Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова начать развивать направление...Подробнее
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уведомила государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что...Подробнее
В Петербурге поставлена точка в деле, возбуждённом по факту телефонного терроризма. Его фигурантом стал некий местный...Подробнее
Китай продолжает работать над новым вооружением, надеясь потеснить в будущем США на мировом рынке оружия. Недавно...Подробнее
Смольный до сих пор не запустил сайт петербургского фонда «Победа», посредством которого должен осуществляться сбор...Подробнее
Правительство Ленинградской области намерено вслед за властями Петербурга существенно повысить для физлиц плату за...Подробнее
«Громкие новости» о неких влиятельных людях анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)...Подробнее
Комментировать