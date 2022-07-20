Карьера Филиппа Киркорова оказалась под угрозой из-за его отношения к ЛГБТ

Сегодня, 15:39

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Карьера Филиппа Киркорова оказалась под угрозой из-за его отношения к ЛГБТ
Фото из открытых источников

Над карьерой российского поп-короля Филиппа Киркорова нависла угроза. И причина этого кроется в высказываниях певца по ЛГБТ-повестке, сообщает портал BLITZ+. Распрощаться со своей карьерой могут и другие знаменитости. В том числе и те, которые осуждают ЛГБТ-представителей. Однако ради собственного хайпа позволили себе несколько одобрительных высказываний.

Киркоров всегда подчеркивал свою лояльность к ЛГБТ-движению. Однако вскоре в стране может быть проголосован закон, который официально запретит пропаганду нетрадиционных отношений и ценностей. А это значит, что певцу придется либо отмалчиваться, либо менять свое отношение. Так или иначе, части фанатов он может лишиться.

«Есть большая угроза для артистов потерять свою аудиторию. Скорее всего, они будут молчать на эту тему», — высказался продюсер Дмитрий Ашуров.

Напомним, некоторое время назад журналисты поинтересовались у Киркорова, как он относится к специальной военной операции России в Украине. Певец предпочел не отвечать и сразу же демонстративно удалился. И этим он вызвал критику в социальных сетях как со стороны поддерживающих СВО фанатов, так и категорически ее осуждающих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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