Клара Новикова, Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова посетят Израиль с гастролями

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Израиль превратился в место паломничества для многих российских знаменитостей. Как стало известно, 27 июля в этой стране состоится концерт «Машины времени». В Израиль также приедет ряд других исполнителей. В частности, израильтяне ждут с концертом Макса Покровского и группу «Ногу свело» 10 сентября.
Таким образом, Израиль стал страной, которая в последнее время принимает российских артистов, покинувших родину после начала спецоперации на Украине. Также осенью Израиль посетят Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Клара Новикова и Тамара Гвердцители. Они последуют примеру Максима Галкина и Бориса Гребенщикова, которые не только живут в Израиле, но и ведут там концертную деятельность. Все эти артисты готовятся выступить перед местной публикой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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