Алла Пугачева возвратилась в Россию без мужа и детей

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В марте 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми в знак протеста против СВО покинули Россию и уехали в Израиль. В первых числах июня, как сообщалось, звездная чета перебралась в Латвию. Однако по дороге в Прибалтику, как утверждает журналист Антон Беккужев, Примадонна заезжала в Россию. Свое пребывание в Москве она постаралась скрыть.
По мнению журналиста, народная артистка сама, без мужа и детей, посетила столицу для того, чтобы «навести мосты». Велика вероятность того, что она окончательно намерена вернуться в РФ.
«Ранее Пугачева говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу. Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве», — поведал Беккужев.
Впрочем, точная причина визита Аллы Борисовны до сих пор окутана завесой тайны. Не исключено, что она решала вопросы об определении детей в школу, так как дистанционное обучение и оффлайн-формат - вещи все же разные.
В то же время супруг Аллы Пугачевой всячески дает понять, что возвращаться в РФ не намерен - на своих концертах он продолжает поливать власти страны и своих соотечественников «грязью» за СВО.
Вопреки ожиданиям россиян, что за границей его кошелек быстро опустеет и он будет вынужден возвращаться на родину, этого не произошло. Его выступления востребованы. На ближайшие месяцы запланированы концерты в Израиле, Прибалтике и, даже, в Новой Зеландии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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