Поклонники Юрия Шатунова устроили дискотеку на могиле певца

Сегодня, 19:29

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Поклонники Юрия Шатунова устроили дискотеку на могиле певца
Фото из открытых источников

Сотрудник Троекуровского кладбища рассказал, что могила Юрия Шатунова стала местом паломничества для фанатов экс-солиста «Ласкового мая». По его словам, с 28 июня, дня похорон музыканта, с открытия и до закрытия кладбища на могилу Шатунова идут поклонники небольшими группами. В итоге за день тут собирается довольно много народа. Все бы ничего, но экзальтированные молодые люди творят на погосте дикие вещи. Поклонники звезды 90-х бросаются на крест, делают селфи, ложась прямо на венки. Зачастую фанаты включают музыку, то есть ведут себя, как на дискотеке. Иными словами, поклонники не могут смириться со смертью своего кумира и не могут его отпустить.

Сторож также рассказывает, что некоторые забирают с могилы игрушки и какие-то письма. Мужчине часто приходится усмирять неадекватных людей и предотвращать погромы.

Напомним, Юрий Шатунов скончался от сердечной недостаточности в возрасте 48 лет. Его тело было кремировано. Часть праха родственники музыканта захоронили на Троекуровском кладбище, а часть праха забрали в Германию, чтобы развеять над озером, где любил рыбачить Юрий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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