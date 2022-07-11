Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым

Сегодня, 13:09

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Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым
Екатерина Варнава и Александр Молочников

Актриса Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым. Невзирая на то, что пара об этом не объявила официально, слухи об этом начали шириться в светской тусовке уже давно. Доказательством может служить и тот факт, что возлюбленные отписались друг от друга в социальных сетях, а также удалили из аккаунтов фото, на которых запечатлены вместе.

Подробностей их расставания практически нет.

Однако ходят слухи, пишет «Телепрограмма», что молодые люди успели пожениться, а буквально через пару месяцев Варнава бросила молодого мужа.

Что ее вынудило это сделать, неизвестно. Поговаривают, что Молочников вскоре после медового месяца возжелал «сходить налево», отмечает ТГ-канал «Только никому».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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