Продюсер Рудченко заявил, что у певицы Софии Ротару позиция «предпенсионного артиста»

Текущее положение Софии Ротару в сфере музыкальной индустрии в настоящий период времени можно сравнить с позицией «предпенсионного артиста». Такое мнение о творчестве исполнительницы песен у известного продюсера Павла Рудченко.

Как утверждает Рудченко, сейчас эта певица занимает на эстраде страны не самое лучшее положение. В течение длительного периода времени популярная ранее артистка выражала свою поддержку официальным властям Украины. В частности, София Ротару ратовала против волеизъявления народа Крыма о присоединении к Российской Федерации.

Продюсер считает, что подобная позиция Ротару вызывает немало негодования не только в России, но и на Украине. Рудченко отмечает тот факт, что почти вся аудитория артистки в большинстве своём уже перешла в преклонный возраст. Хиты, исполняемые Ротару, уже давно устарели, они теперь не рассчитаны на новую, молодую аудиторию. Даже если певица и примет решение выступать со своими композициями на территории Российской Федерации, вряд ли ей удастся собирать полные концертные залы, как это было когда-то.

Поэтому Павел Рудченко уверен в том, что София Ротару должна перестать выступать. Возможно, артистке следует открыть школу искусств и заняться образовательной деятельностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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