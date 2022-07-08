Нетрезвая Анна Нетребко с мужем оскорбили поклонников

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50-летняя российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко выпила и наговорила лишнего, угодив таким образом в скандальную историю. Как стало известно, певица обозвала своих поклонников в соцсети и при этом призналась в том, что пьяна.
Находящаяся на гастролях в Италии оперная дива после одного из концертов опубликовала видео с вечерней прогулки с друзьями по улицам Вероны.
«Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», — заявила певица в кадре, после чего ее муж Юсиф Эйвазов сказал, что поклонники осудят ее за такое провокационное признание.
«Долбоящеры», — отозвался о поклонниках супруг певицы.
Вслед за мужем Нетребко тоже обозвала свою аудиторию:
«Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!».
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Нетребко покинула Россию. При это она не стала скрывать, что попробует усидеть на двух стульях ради карьеры. Сейчас звезда оперной сцены критикует действия российской власти, однако в будущем надеться выступать на родине.
Но такая позиция понравилась не всем странам ЕС. Недавно в Германии Анну Нетребко включили в черный список.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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