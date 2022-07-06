Журналист Иващенко заявил, что Шепелев отказался тратить деньги на здоровье Жанны Фриске

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Адвокат Тимур Маршани выступил с собственным комментарием заявления журналиста Григория Иващенко об обвинении Дмитрия Шепелева в растрате денег семьи Жанны Фриске. Иващенко утверждает о том, что телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев украл все имеющиеся деньги больной исполнительницы песен.
Известный московский адвокат популярно объяснил, на каких основаниях законности действия Шепелева нельзя называть растратой или воровством. Как утверждает Маршани, никто не имеет права обвинять человека в преступлении, поскольку необходимо доказать явное нарушение закона. Адвокат говорит: родственники артистки не берут во внимание того обстоятельства, что Дмитрий Шепелев мог, с высокой степенью вероятности, снимать деньги со счетов на лечение и поддержание своей возлюбленной. Также не исключается, что журналист был вправе тратить средства, нажитые на протяжении их совместного проживания. Естественно, теперь родители недовольны, что им эти деньги не достались. Но извините, это их проблемы. Никто их не обязан содержать, отметил юрист в интервью источнику.
Ранее сестра скончавшейся от опухоли мозга певицы Жанны Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в присвоении обманным путём денег находящейся при смерти жены. По её словам, Шепелев получил доверенность на распоряжение всеми средствами Жанны, когда та уже была в терминальной стадии заболевания и «находилась под морфием». Сестра певицы заявила, что Шепелев снимал «по 20 млн рублей в неделю».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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