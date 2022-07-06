В петербургской галерее пройдёт выставка картин экс-барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова

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С восьмого июля по четвёртое сентября в петербургской KGallery состоится выставка картин художника Георгия Гурьянова, в своё время выступавшего в качестве барабанщика в составе легендарной группы «Кино».
К сожалению, автор представленных на выставке работ скончался ещё в две тысячи тринадцатом году, а в связи с тем, что за картинами Гурьянова ещё при жизни охотились отечественные и зарубежные любители живописи, организаторы выставки испытали большие сложности при создании экспозиции. К тому же сам художник свои работы писал медленно, поэтому они быстро расходились по частным коллекциям - Гурьянов очень тщательно и скрупулёзно прорабатывал сюжеты и детали картин, являясь перфекционистом в этой области своей творческой деятельности.
Ряд экспонатов, представленных на выставке – незаконченные картины, найденные в мастерской уже после смерти художника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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