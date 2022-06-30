Ани Лорак готовится стать банкротом и лишиться своего бизнеса из-за долга в 500 тысяч долларов

После начала спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины, Ани Лорак удалила свои страницы в соцсетях и перестала выступать. Поклонникам оставалось гадать, куда исчезла певица. Но недавно в Сети появились кадры, запечатлевшие Ани, поющую на ереванской свадьбе. Пользователи Сети, прежде всего, обратили внимание на внешний вид Ани Лорак.

«Наверное, от стресса поправилась», - написали они.

И их предположение, вероятно, недалеко от истины. Сайт kp.ru выяснил, что российский бизнес звезда планирует закрыть из-за большого количества негативных отзывов в свой адрес: как известно, певица до сих пор не отважилась прокомментировать ситуацию в Украине. По решению налоговой службы от 20 июня компания будет ликвидирована. Напомним, ООО "Ани Лорак Продакшн" занимается организацией концертов, выпуском песен и клипов.

К тому же Ани Лорак, практически лишившаяся заработка из-за последних политических событий, обязана выплатить огромный долг: она взяла кредит на 500 тыс. долларов на бизнес своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу.

«Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь», – признавалась певица.

Мурат Налчаджиоглу планировал открыть на эти деньги собственный ресторан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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