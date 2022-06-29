Поплавская резко высказалась об отмене русской культуры на Западе

В интервью изданию «Абзац» Яна Поплавская, которую многие помнят по советскому фильму для детей «Про Красную шапочку», упомянула тот факт, что на фоне украинских событий за рубежом наблюдаются попытки отменить русскую культуру. Речь идет о том, что российских деятелей искусства лишают работы, а произведения русских классиков, российский кинематограф и музыку повсеместно притесняют. Однако сделать это просто невозможно, так как русская культура незаменима, заявила 54-летняя актриса. При этом она отметила, что Голливуд всегда работал по системе Станиславского.

Поплавская допускает, что российским артистам могут вставлять палки в колеса, но она уверена, это пойдет только на пользу. В то же время актриса заявила, что ситуация с русской культурой ей кажется забавной.

«Страдание и созидание – это тождественные структуры жизни... Что бы ни случилось, розы расцветают и на камнях растут деревья. Расцветут и наши деревья. Это правда жизни», - заявила Поплавская.

В ходе беседы актриса затронула тему уехавших из России артистов, заявив, что такие люди обманули зрителей, для которых они выступали. Подобное поведение объясняется фальшью натуры, отметила Поплавская.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700