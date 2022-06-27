Политолог Александр Пименов перечислил имена звезд, не поддерживающих проведение СВО на территории Украины

Список знаменитостей, которые выступают против проведения СВО Россией на территории Украины продолжает расти. Политолог Александр Пименов назвал новых российских звезд, не поддерживающих проведение военной спецоперации в Украине Российской Федерацией. Пименов сообщил новые имена этих артистов.

Так, актриса Елизавета Боярская рассказала, что ей больно и страшно от того, что сейчас происходит на территории Украины. Муж Елизаветы Боярской актер Максим Матвеев также осуждает проведение СВО. Актер Алексей Горбунов, который сейчас устраивает свои концерты в Европе, перечисляет средства от них ВСУ.

Осуждают действия России в Украине и актер Владимир Талашко (звезда фильма «В бой идут одни "старики"»), и участники музыкальной группы «Тараканы». Музыканты отменили свои концерты в России и заявили, что оправдывать проведение СВО неприемлемо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700