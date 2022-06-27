Политолог Александр Пименов перечислил имена звезд, не поддерживающих проведение СВО на территории Украины

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Список знаменитостей, которые выступают против проведения СВО Россией на территории Украины продолжает расти. Политолог Александр Пименов назвал новых российских звезд, не поддерживающих проведение военной спецоперации в Украине Российской Федерацией. Пименов сообщил новые имена этих артистов.
Так, актриса Елизавета Боярская рассказала, что ей больно и страшно от того, что сейчас происходит на территории Украины. Муж Елизаветы Боярской актер Максим Матвеев также осуждает проведение СВО. Актер Алексей Горбунов, который сейчас устраивает свои концерты в Европе, перечисляет средства от них ВСУ.
Осуждают действия России в Украине и актер Владимир Талашко (звезда фильма «В бой идут одни "старики"»), и участники музыкальной группы «Тараканы». Музыканты отменили свои концерты в России и заявили, что оправдывать проведение СВО неприемлемо.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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