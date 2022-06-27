Татьяна Кравченко призналась, что чуть не влюбилась в Добронравова

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко призналась в интервью изданию Argumenti.ru, что чуть не влюбилась в своего партнера по съемкам Федора Добронравова (актер играл роль ее мужа Ивана Будько). Она даже использовала определенные методы, чтобы влюбить в себя Добронравова: делала омолаживающие процедуры, усиленно ухаживала за собой, даже призналась ему в своих чувствах.

«Было дело, призналась ему в своих чувствах… Но он мне сказал: «Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!» Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня», — рассказала Кравченко.

Напомним, что Федор Добронравов около 40 лет живет в счастливом браке с женой Ириной, у супругов двое взрослых сыновей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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