Шишкин: Смерть Шатунова связана с переживаниями из-за конфликта с Разиным

Андрей Шишкин, друг скончавшегося вчера Юрия Шатунова, раскрыл некоторые детали жизни и смерти музыканта. Как известно многим, на протяжении длительного времени Шатунов боролся с Андреем Разиным за права на песни группы «Ласковый май». Шишкин, который пребывает в шоке от скоропостижной смерти друга, поведал о том, что ничего не предвещало беды. Он созванивался с музыкантом три дня назад, а позавчера у него и Юры был запланирован поход в ресторан, однако Шатунов устал после выступления.

На следующий день музыкант собирался в Германию и уже купил билеты.

Андрей сообщил, что по голосу Юры понял, что тот устал, так как переживал из-за судебных разбирательств с бывшим продюсером. По словам Шишкина, зимой Шатунов приболел «из-за нервов», после чего проходил реабилитацию в клинике. Андрей рассказал, что Юрий отдавал все силы, всю душу концертам, полностью выкладывался и поэтому его организм был истончен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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