Названа причина смерти 48-летнего Юрия Шатунова

Сегодня, 12:44

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Названа причина смерти 48-летнего Юрия Шатунова
Фото из открытых источников

В ночь на 23 июня в машине скорой помощи скончался Юрий Шатунов, бывший солист группы «Ласковый май». Его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов подтвердил смерть музыканта.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщил агентству ТАСС господин Кудряшов.

По словам Аркадия Кудряшова, смерть певца наступила в результате обширного инфаркта.

Юрию Шатунову было 48 лет. Артист стал известен в период популярности группы «Ласковый май». Когда группа распалась, певец начал сольную карьеру. В 2019-2020 гг. он выпустил альбом «Любимые песни» и три композиции: «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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