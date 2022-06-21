Названа причина смерти 48-летнего Юрия Шатунова

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В ночь на 23 июня в машине скорой помощи скончался Юрий Шатунов, бывший солист группы «Ласковый май». Его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов подтвердил смерть музыканта.
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщил агентству ТАСС господин Кудряшов.
По словам Аркадия Кудряшова, смерть певца наступила в результате обширного инфаркта.
Юрию Шатунову было 48 лет. Артист стал известен в период популярности группы «Ласковый май». Когда группа распалась, певец начал сольную карьеру. В 2019-2020 гг. он выпустил альбом «Любимые песни» и три композиции: «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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