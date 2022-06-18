Елена Погребижская призналась, что построила свою карьеру на ТВ благодаря болезни президента РФ

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Журналистка Елена Погребижская рассказала о том, что смогла добиться успеха в карьере на ТВ благодаря болезни президента РФ Бориса Ельцина.
В новом выпуске YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Погребижская рассказала о том, как развивалась ее карьера. По ее словам, она достаточно долго была стажером на Первом канале. Но в один из вечеров ее судьба резко изменилась.
Произошло это тогда, когда в редакцию Первого канала поступила информация о тяжелой болезни Бориса Ельцина. Погребижскую отправили снимать репортаж к врачу, который рассказал о болезни главы государства. И это стало стартом ее карьеры журналистки на ТВ.
Погребижскую потом не раз отправляли снимать выпуски о болезни Ельцина и взяли в штат корреспондентов Первого канала. А когда Ельцин умер, постепенно интерес к ее персоне начал снижаться и работы у Погребижской стало меньше.
«Кроме того, у нас просто не было тем для освещения, а опытных журналистов хватало. Со временем пришлось просто смириться с этим и уйти с Первого канала, так как там оставались только те, кто уже давно строил карьеру, еще с ОРТ», - отметила Погребижская.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Многие россияне предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. Инвестиционный стратег Сергей Суверов рассказал, почему...Подробнее
Сотрудникам полиции Северной столицы пришлось стрелять, чтобы остановить любителя скорости и острых ощущений,...Подробнее
В Красносельском районе Северной столицы сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан молодой...Подробнее
В деревне Лопино Волховского района произошло очередное ЧП с участием несовершеннолетнего и открытого окна, затянутого...Подробнее
Финляндия демонстративно отказывается сотрудничать с «Газпромом». Хельсинки не пожелали расплачиваться за продукцию...Подробнее
Неудачно сложился минувший день для двух подростков, которые были сбиты на улицах Северной столицы с интервалом всего в...Подробнее
Армейские подразделения вооружённых сил Украины впервые использовали ракетное оружие, поставленное военным блоком НАТО,...Подробнее
Россияне стали более предусмотрительными при сборе необходимых в путешествии вещей. Сервисы «СБЕР ЕАПТЕКА» и OneTwoTrip...Подробнее
Накануне примерно в половине второго ночи на телефон одной из АЗС Красногвардейского района поступил звонок....Подробнее
Комментировать