Елена Погребижская призналась, что построила свою карьеру на ТВ благодаря болезни президента РФ

Журналистка Елена Погребижская рассказала о том, что смогла добиться успеха в карьере на ТВ благодаря болезни президента РФ Бориса Ельцина.

В новом выпуске YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Погребижская рассказала о том, как развивалась ее карьера. По ее словам, она достаточно долго была стажером на Первом канале. Но в один из вечеров ее судьба резко изменилась.

Произошло это тогда, когда в редакцию Первого канала поступила информация о тяжелой болезни Бориса Ельцина. Погребижскую отправили снимать репортаж к врачу, который рассказал о болезни главы государства. И это стало стартом ее карьеры журналистки на ТВ.

Погребижскую потом не раз отправляли снимать выпуски о болезни Ельцина и взяли в штат корреспондентов Первого канала. А когда Ельцин умер, постепенно интерес к ее персоне начал снижаться и работы у Погребижской стало меньше.

«Кроме того, у нас просто не было тем для освещения, а опытных журналистов хватало. Со временем пришлось просто смириться с этим и уйти с Первого канала, так как там оставались только те, кто уже давно строил карьеру, еще с ОРТ», - отметила Погребижская.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700