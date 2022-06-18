Елена Погребижская призналась, что построила свою карьеру на ТВ благодаря болезни президента РФ

Сегодня, 14:59

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Елена Погребижская призналась, что построила свою карьеру на ТВ благодаря болезни президента РФ
Журналистка Елена Погребижская

Журналистка Елена Погребижская рассказала о том, что смогла добиться успеха в карьере на ТВ благодаря болезни президента РФ Бориса Ельцина.

В новом выпуске  YouTube-шоу «Скажи Гордеевой»  Погребижская рассказала о том, как развивалась ее карьера. По ее словам, она достаточно долго была стажером на Первом канале. Но в один из вечеров ее судьба резко изменилась.

Произошло это тогда, когда в редакцию Первого канала поступила информация о тяжелой болезни Бориса Ельцина. Погребижскую отправили снимать репортаж к врачу, который рассказал о болезни главы государства. И это стало стартом ее карьеры журналистки на ТВ.

Погребижскую потом не раз отправляли снимать выпуски о болезни Ельцина и взяли в штат корреспондентов Первого канала. А когда Ельцин умер, постепенно интерес к ее персоне начал снижаться и работы у Погребижской стало меньше.

«Кроме того, у нас просто не было тем для освещения, а опытных журналистов хватало. Со временем пришлось просто смириться с этим и уйти с Первого канала, так как там оставались только те, кто уже давно строил карьеру, еще с ОРТ», - отметила Погребижская.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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