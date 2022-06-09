Актриса Яна Поплавская объяснила, почему у Максима Галкина не могут отобрать замок в Грязи

Как рассказала известная российская актриса Яна Поплавская, просто отобрать личный замок юмориста, шоумена, телеведущего Максима Галкина в деревне Грязь никто не имеет права. В таком случае будут нарушены все юридические права. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Этот замок ведь был куплен семьёй Максима Галкина, правда? За него уплачены деньги и налог с имущества. И еще по закону они должны платить налог на роскошь. Если будет экспроприация, то это получится как в песне: «Они все такие, а я не такой». Это Семен Слепаков поет. Из такого решения выйдет, что американские, швейцарские и другие мировые банки забирают деньги, положенные россиянами к ним на счета. Российскому возмущению нет предела: ведь это же наши деньги. Мы их заработали и положили. В том случае, когда российское государство придёт отнимать имущество у Максима Галкина, то чем мы лучше. Власти страны, получается, нарушают все юридические права. С какой стати отбирать имущество у людей, которые уехали. Они его заработали».

Яна Поплавская добавила, что в том случае, если доказано, что деньги на строительство замка в деревне Грязь были украдены, то тогда стоит возбудить уголовное дело. А иначе, по-другому, просто ничего отбирать нельзя.

«Мы круче, мы выше. Если не хотите тут работать, то не надо. Зарабатывать они, конечно, не должны. Но то, что куплено и заработано здесь — не может быть отобрано никогда», — заметила Яна Поплавская.

Необходимо напомнить, что некоторые граждане, проживающие на территории деревни Грязь, недавно предложили отобрать замок Максима Галкина, ранее построенного на территории упомянутой деревни. Одновременно, среди жителей данного населённого пункта также есть много таких людей, кто категорически против подобного решения вопроса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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