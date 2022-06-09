Группа «Кино» откроет большой тур концертный тур выступлением в Санкт-Петербурге

Двадцать первого июня произойдёт знаковое событие для поклонников группы «Кино», проживающих в Северной столице. В этот день музыкальный коллектив даст первый концерт в рамках запланированного большого тура коллектива по России. Выступление состоится в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Фанаты погибшего лидера группы знают, что эта дата является знаменательной – двадцать первого июня Виктору Цою исполнилось бы шестьдесят лет. Отметить юбилей основателя «Кино» его коллеги намерены зрелищным шоу, одним из организаторов и вдохновителей которого стал сын Виктора Цоя Александр. Он же является и автором оригинального видеоряда, который будет сопровождать звучащие на сцене живую музыку команды и оригинальный голос её лидера.

Согласно заявлению организаторов, выступление группы будет довольно долгим – запланированный трек-лист музыканты отыграют в течение более двух часов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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