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Польская актриса Барбара Брыльска, известная российским зрителям по культовой кинокомедии «Иронии судьбы», высказала свое мнение о сложившейся за рубежом ситуации вокруг русской культуры. В частности, Брыльска сказала, что знакома с русским народом и ей он кажется «добрым и романтичным». Актриса также отметила, что у нее немало друзей в России.
5 июня звезда польского кинематографа отметила свой 80-летний юбилей. Среди людей, поздравивших актрису с этим знаменательным событием, оказались российские коллеги и поклонники. По словам Брыльской, от россиян писем приходит даже больше, чем от кого-либо.
Актриса очень любит русскую культуру, в том числе литературу и балет. От сложившейся ситуации, связанной с бойкотом русской культуры за рубежом, ей становится грустно. Брыльска сказала, что с россиянами и украинцами она работала много лет, и ей приходится только сожалеть по поводу происходящего.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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