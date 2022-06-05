Светлана Лобода согласилась выступить перед россиянами за десятки тысяч евро

Светлана Лобода, которая не скрывает своих антироссийских настроений, возобновляет концертную деятельность после трехмесячного перерыва и готова выступать перед российской публикой в Дубае, но только за €70 тыс. Об этом сообщила представитель украинской певицы Нателла Крапивина. Она заявила, что поп-исполнительница не станет выступать в России, ее концерты на территории РФ отменены.

«Гонорар у нас стандартно €70 тыс. на корпоративные мероприятия», — заявила пресс-секретарь.

Крапивина также отметила, что, как правило, команда певицы работает в ресторанах, но иногда поп-дива выступает «прямо перед заказчиком».

Лобода 3 июня написала в своем Telegram о том, что решение о возобновлении концертной деятельности ей далось нелегко. Кадры с выступления в Ереване, которые опубликовала певица, вызвали негодование у пользователей.

Как известно, в апреле Светлана Лобода попала в список артистов, которым въезд в Россию запрещен на 50 лет из-за их критики спецоперации РФ в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700