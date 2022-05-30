Жигалова прокомментировала заявление Макса Барских, зазывающего русских на свои концерты

Интервью украинского певца Макса Барских прокомментировала журналистка Алена Жигалова.

Она высказала свое мнение касательно заявления исполнителя о том, что не будет против присутствия на своих концертах слушателей из России. При этом Макс Барских в Сети активно критикует тех своих коллег, которые не выступили против «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Алена Жигалова отметила, что сейчас немало украинских исполнителей потеряли свои доходы, поскольку основную часть их заработка составляли концерты в России.

«Сначала он сделал вид, что «возмутился», узнав, что его треки вновь стали доступны в стриминговых сервисах для российской аудитории, а сейчас уже зазывает граждан РФ на свои концерты в Европе, признаваясь, что «будет не против их присутствия», - отметила Алена Жигалова.

Стоит отметить, что Макс Барских не только заявил, что не будет выступать в РФ, но не захотел возвращать деньги за билеты на свои концерты, которые успели продать до 24 февраля. По его словам, эти средства он направит на поддержку Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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