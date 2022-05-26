Лидер «Машины времени» Макаревич оскорбил артистов РФ, выступающих с буквой Z

Лидер группы «Машина времени», известный своим отрицательным отношением к проводимой Россией в Украине спецоперации, унизил своих российских коллег очередным высказыванием.

С началом военного конфликта России с Украиной Макаревич сразу высказал свою позицию неприятия политики России. Слова критики в адрес своего правительства и сограждан до сих пор регулярно исходят от музыканта. Очередной раз это случилось на израильском фестивале «СловоНово». Там фронтмен «Машины времени» оскорбил своих российских коллег по сцене, которые выступают «за» спецоперацию президента Путина и выходят выступать с буквой Z.

«В этом году на фестивале «СловоНово» присутствовали замечательные артисты, художники, поэты, писатели. Мне доставляет удовольствие их слушать. А те, кто выступает с буквой Z, да пошли они в одно место. Я вообще их не замечаю. Для чего мне их понимать?» — заявил артист.

И добавил, что подобных людей он вычеркивает из своей жизни, не считаясь с их мнением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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