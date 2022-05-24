Иосиф Пригожин осудил певицу Наргиз из-за антироссийских высказываний

Сегодня, 12:29

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Иосиф Пригожин осудил певицу Наргиз из-за антироссийских высказываний
Продюсер Иосиф Пригожин

Популярный в Российской Федерации продюсер Иосиф Пригожин резко осудил критику, с которой певица Наргиз Закирова выступила в адрес РФ. 

Известный деятель культуры РФ дал совет бывшей российской исполнительнице «не плевать в колодец», благодаря которому она смогла заработать свое немалое состояние. Об этом Иосиф Пригожин рассказал, в разговоре с журналистами информационно-развлекательного издания Life.ru. 

Музыкальный специалист высказал свой личный комментарий на то, что власти страны запретили певице Наргиз Закировой въезжать в Российскую Федерацию сроком до 2072 года. Он отметил, что артисты, заработавшие в стране приличные деньги, выступая перед российской публикой на её языке, а потом стали хаять её, ни в коем случае больше не должны появляться перед российскими зрителями. 

«Вы жрёте в этой стране. Выступая на сцене, Наргиз пьяная на всех концертах была. Я за то, чтобы люди, которые плюют в колодец, из которого пьют, шли бы отсюда», — резко высказался шоумен. 

Иосиф Пригожин акцентировал внимание на том, что людям из артистической среды необходимо заниматься своим ремеслом. Не надо лицемерно комментировать различные политические события. Ранее стало известно, что Наргиз Закирова получила запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Сейчас артистка находится на родине — в Узбекистане. Однако в РФ у неё осталась недвижимость, с которой, по словам адвоката певицы, помогут разобраться друзья звезды.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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