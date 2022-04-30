Лазарева заявила о готовности мыть туалеты после отъезда в Испанию

Не так давно российская юмористка Татьяна Лазарева, покинув родину, обосновалась в Европе. Для жизни звезда выбрала Испанию, из которой по-прежнему поливает грязью российских соотечественников. Об этом сообщает StarHit.ru.

Чем сейчас занимается на Западе известная артистка - неизвестно. Однако она регулярно ведет свои соцсети, где рассказывает о происходящем в мире и своей жизни, а также раздает интервью. Ее высказывания полны язвительных замечаний в адрес россиян. Вместе с тем, она поддерживает связь с родней, оставшейся в Москве.

Как призналась Лазарева, в настоящее время она не нуждается в работе, поскольку накопленные ранее финансы позволяют жить достойно. Однако, если будет нужда, возьмется за любую работу, вплоть до мытья туалетов.

«Мыть туалеты для меня не зазорно, но я пока могу себе позволить нормальную жизнь. Жива, здорова... Я стараюсь делать все, что я считаю нужным находясь в Испании. И не собираюсь возвращаться в Россию», — рассказала юмористка в интервью корреспондентам израильского «9 канала».

К слову, Татьяна Лазарева уже успела поучаствовать в шоу «Байрактар News» - юмористической программе, где актуальные новости комментируют актеры в юмористическом стиле. Однако многим знаменитостям из России юмор Лазаревой показался слишком резким.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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