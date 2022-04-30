Вслед за Анджелиной Джоли во Львов прилетел британский актер Иен Маккеллен, сыгравший Гэндальфа

Сегодня, 11:49

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Вслед за Анджелиной Джоли во Львов прилетел британский актер Иен Маккеллен, сыгравший Гэндальфа
Актер Иэн Маккеллен

Вслед за одной голливудской знаменитостью во Львов пожаловал еще один знаменитый актер - Иэн Маккеллен. Об этом свидетельствует фотография, на которой звезда позирует с поклонником на Армянской улице украинского города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале российский публицист Захар Прилепин.

82-летний актёр Иэн Маккеллен сыграл в фильме «Властелин колец» одну из центральных ролей - мага Гендальфа. Автор сообщил, что знаменитость гулял по львовским улицам и фотографировался с поклонниками. Истинные цели визита Маккеллена Залепин не раскрыл, однако, предположил, что тот просто ищет орков.

«Ищет, где же орки. Орки восточнее, дед», — с иронией написал автор канала.

Однако позже выяснилось, что фото, размещенное в Телеграм Прилепиным, было сделано в Лондоне в 2021 году.

Напомним, на днях Украину посетила актриса Анджелина Джоли. Она посетила Львов как спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Видео, где она появилась в качестве обычной посетительницы в одной из городских кофеен, стало вирусным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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