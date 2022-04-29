Соседов: Замок у Пугачевой и Галкина не отберут

Замок в деревне Грязь у Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые сейчас проживают в Израиле, никто не отберет, так как подобные действия выходят за рамки закона. Об этом заявил известный музыкальный критик Сергей Соседов. Причем он выразил сожаление по поводу того, что это нельзя сделать. Вместе с тем музыкальный критик отмечает, что Пугачевой все равно, где жить, а Галкин занят заработком денег, хотя в Израиле он не будет таким популярным, как в России.

Соседов отметил, что если Галкин порочит российские вооруженные силы, то его нужно заклеймить и поставить на место. 53-летний журналист в этой связи упомянул Чулпан Хаматову, которая тоже уехала из России. Соседов также сказал, что зрители должны сделать выводы и не ходить на концерты и спектакли таких артистов, пишет teleprogramma.pro .

Отметим, что проживая за границей, Пугачева и Галкин арендуют жилье площадью 600 квадратных метров, которое ежемесячно обходится в 1 миллион рублей. Их подмосковный замок стоимостью в 10 миллиардов рублей пустует, хотя звездной паре приходится платить огромные деньги на его содержание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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