Покинувшие Россию Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте замечены в одном из ресторанов Латвии

Сегодня, 09:09

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Покинувшие Россию Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте замечены в одном из ресторанов Латвии
Чулпан Хаматова

Россию в последние месяцы покинули многие знаменитости, объясняя отъезд разными причинами.

Стало известно и о том, что выехала из страны Чулпан Хаматова, а недавно появилась информация, что за пределами РФ уже проживает и Ингеборга Дапкунайте, пишет СтарХит. Дапкунайте рассказала, что находится в Бельгии и очень жалеет, что не покинула Россию раньше.

«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — заявила 59-летняя актриса.

Она поблагодарила российских поклонников и зрителей за то, что всегда тепло оценивали ее талант, но призналась, что в России всегда ощущала себя как в гостях.

Стоит отметить, что в Бельгии Ингеборга Дапкунайте на долго не задержалась. Ее уже видели после отъезда из России и в Латвии, где она обедала вместе с Чулпан Хаматовой в одном из ресторанов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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