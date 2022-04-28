ВЗГЛЯД рассказал, как спецоперация ВС РФ на Украине перекроит российский шоу-бизнес

Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России
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Медийный ландшафт в РФ за последние два месяца серьезно изменился. Об этом пишет агентство «Взгляд», рассказывая о том, как «спецоперация» повлияет на востребованность тех или иных артистов.
После 24 февраля РФ начали покидать не только ведущие зарубежные бренды и компании. Ручкой помахали многие западные издания. Поспешили выехать из России и никак себя с ней не ассоциировать немало актеров и певцов - они придерживаются оппозиционных взглядов и поддерживают Украину.
Руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антон Коробко-Землянский считает, что для многих артистов, которые ранее оставались в тени, это шанс стать популярными в стране.
«Это открывает возможности массе талантливых актеров, телеведущих, музыкантов, которые раньше не имели никаких шансов пробиться в федеральный эфир и на крупнейшие фестивали», — отмечает он.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обращает внимание на другую сторону медали. Российские артисты рискуют попросту стать невыездными. То есть, гастрольной деятельности вне территории РФ, вероятно, не будет. По крайней мере, в западных странах отечественных исполнителей с концертами ждать не будут.
Поэтому, полагает он, в сложившейся ситуации государство должно поддержать артистов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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