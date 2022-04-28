Пропавшие Лорак, Брежнева и Меладзе выступят перед россиянами на курорте

Определённая часть звёзд-исполнителей в настоящее время категорически отказалась выступать с концертными программами в Российской Федерации в знак протеста.

Вера Брежнева, поп-певица с Украины, приняла решение выступить перед гражданами России в Турции. Звезда объясняет свой отказ выступать на российской сцене с исполнением своих музыкальных композиций по той причине, что не согласна со специальной операцией, осуществляемой в настоящее время Российской Федерацией на территории Украины. Об этом сообщает информационное онлайн издание СтарХит.

После самого начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, артистка много раз негативно высказывалась на страницах различных СМИ в адрес РФ. Однако, в реальности, Вера Брежнева, по предварительным данным, полна готовности выступить с концертами на корпоративах, устраиваемых для российских олигархов.

Представитель исполнительницы эту информацию пока не подтвердил. Речь идет якобы о концерте вокалистки, который пройдет этим летом в одном из престижных отелей Турции. Напомним, Брежнева покинула Россию несколько месяцев назад, отменив все концерты на территории страны. Солидарны с певицей и её коллеги по музыкальному цеху Ани Лорак и Валерий Меладзе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700