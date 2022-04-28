Шукшина поддержала Новикова, раскритиковавшего Соловьева

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Мария Шукшина вступилась за родной край, раскритиковав Владимира Соловьева, который негативно высказался о жителях Екатеринбурга. Напомним, что телеведущий назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». Ранее сообщалось о том, что на защиту чести своего города и губернатора Свердловской области встал шансонье Александр Новиков, которого возмутили оскорбительные высказывания телеведущего.
Шансонье в видеообращении заявил что Соловьев пытался поговорить с губернатором Свердловской области «по понятиям». Его поддержала Шукшина, которая заявила, что Соловьев ведет себя неприемлемо.
Шукшина писала:
«Так выражаться можно у себя дома, но никак не на всеобщее обозрение», пишет ctnews.ru.
Она также подчеркнула, что российская власть какая угодно, но не хамская. Актриса также отметила, что огромная часть патриотически настроенного населения Соловьева не поддержала.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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