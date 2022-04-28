Шукшина поддержала Новикова, раскритиковавшего Соловьева

Мария Шукшина вступилась за родной край, раскритиковав Владимира Соловьева, который негативно высказался о жителях Екатеринбурга. Напомним, что телеведущий назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». Ранее сообщалось о том, что на защиту чести своего города и губернатора Свердловской области встал шансонье Александр Новиков, которого возмутили оскорбительные высказывания телеведущего.

Шансонье в видеообращении заявил что Соловьев пытался поговорить с губернатором Свердловской области «по понятиям». Его поддержала Шукшина, которая заявила, что Соловьев ведет себя неприемлемо.

Шукшина писала:

«Так выражаться можно у себя дома, но никак не на всеобщее обозрение», пишет ctnews.ru .

Она также подчеркнула, что российская власть какая угодно, но не хамская. Актриса также отметила, что огромная часть патриотически настроенного населения Соловьева не поддержала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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