После отравления вокалистку группы «Воровайки» ввели в кому

Вокалистку группы «Воровайки» Светлану Ларионову ввели в медикаментозную кому.

Как стало известно, после выступления на корпоративе в Костроме 14 апреля певица почувствовала себя плохо. До этого Светлана поужинала в ресторане, после чего отправилась в Москву, но по дороге она почувствовала недомогание, у нее поднялась температура, начались рвота и судороги.

Врачи московской клиники, куда была доставлена Ларионова, диагностировали у нее острую интоксикацию. В течение двух недель певица лежала под капельницами, а утром 29 апреля врачи решили ввести пациентку в медикаментозную кому.

Менеджер группы Андрей Карпов сообщил, что врачи делают все, чтобы спасти певицу.

«Вследствие сильного обезвоживания солистка Светлана Ларионова впала в медикаментозную кому, пишет www.5-tv.ru . В настоящее время печень не функционирует. Девушка с сегодняшнего утра в сознание не приходила. В палате Ларионовой дежурят врачи», — рассказал PR-менеджер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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