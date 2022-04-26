После отравления вокалистку группы «Воровайки» ввели в кому

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Вокалистку группы «Воровайки» Светлану Ларионову ввели в медикаментозную кому.
Как стало известно, после выступления на корпоративе в Костроме 14 апреля певица почувствовала себя плохо. До этого Светлана поужинала в ресторане, после чего отправилась в Москву, но по дороге она почувствовала недомогание, у нее поднялась температура, начались рвота и судороги.
Врачи московской клиники, куда была доставлена Ларионова, диагностировали у нее острую интоксикацию. В течение двух недель певица лежала под капельницами, а утром 29 апреля врачи решили ввести пациентку в медикаментозную кому.
Менеджер группы Андрей Карпов сообщил, что врачи делают все, чтобы спасти певицу.
«Вследствие сильного обезвоживания солистка Светлана Ларионова впала в медикаментозную кому, пишет www.5-tv.ru. В настоящее время печень не функционирует. Девушка с сегодняшнего утра в сознание не приходила. В палате Ларионовой дежурят врачи», — рассказал PR-менеджер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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