Ольга Будина обрадовалась эмиграции Инстасамки и отмене ее концертов в РФ

Сегодня, 17:24

0

Image 16+
Ольга Будина обрадовалась эмиграции Инстасамки и отмене ее концертов в РФ
Фото из открытых источников

Известная актриса театра и кино Ольга Будина на своей странице Telegram-канала сегодня, в пятницу, 29 апреля 2022 года, сообщила чрезвычайно радостную для неё новость о том, что певица Инстасамка больше не будет выступать на сцене Российской Федерации. Данная скандальная звезда совсем недавно переехала на постоянное место жительства в Дубае. 

«Полгода активной работы, постоянный мониторинг, уголовное дело — и родители победили», — поделилась своей радостью Ольга Будина. 

Об этом сообщает информационное онлайн-издание «Телепрограмма». 

Инстасамка не планирует больше возвращаться на прежнее место жительства в Российскую Федерацию и останется постоянно жить в Арабских Эмиратах.

Ранее Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, заявила, что ее концерты на территории Российской Федерации больше никогда не состоятся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

После отравления вокалистку группы «Воровайки» ввели в кому

Сегодня, 17:44

Жена Николаева возмущена словами Симоньян в адрес Максима Галкина

Сегодня, 17:24

Ольга Будина обрадовалась эмиграции Инстасамки и отмене ее концертов в РФ

Сегодня, 17:24

Данилко возмущен высказываниями супруга Королевой Тарзана о спецоперации на Украине

Сегодня, 16:49

Шолохов прокомментировал обвинения Симоньян в адрес Максима Галкина

Сегодня, 15:19

Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в шоу на Первом канале

Сегодня, 13:49

Возле подмосковного замка Галкина и Пугачевой написали символ Z

Вчера, 16:54

Николаев вступился за Пугачеву и Галкина

Вчера, 15:44

Лещенко назвал Пугачеву разносторонней личностью

Вчера, 14:09

Иеромонах Фотий назвал основных звезд-предателей РФ на фоне спецоперации

26-04-2022, 14:09

Макаревич заявил, что из-за начала спецоперации на Украине из РФ уехали лучшие артисты

25-04-2022, 20:29

Андрей Макаревич заявил, что не обязан объяснять свой отъезд из России

25-04-2022, 17:49

Против Галкина готовят уголовное дело за распространение ложных данных о ВС РФ

25-04-2022, 16:44

Российские пользователи соцсетей обрушились на критикующего спецоперацию Галкина

25-04-2022, 16:14

Эмигрировавший в Израиль Макаревич отказался обращаться к россиянам

25-04-2022, 16:09

Ургант рассказал о самой большой ошибке в жизни

25-04-2022, 08:14

Чулпан Хаматова выступила на митинге в Риге в поддержку Украины

23-04-2022, 20:09

Кушанашвили: «Пугачёва так просто ничего не забывает. Она найдёт всех обидчиков и накажет»

23-04-2022, 15:24

Максим Галкин не признает себя предателем из-за отъезда в Израиль

23-04-2022, 15:24

Промоутер оценил шансы Софии Ротару выступать с концертами в России

23-04-2022, 13:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

27-04-2022, 12:39

0

В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...

Подробнее
Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

27-04-2022, 09:04

0

На фасаде УрГАХУ недавно появился Z-баннер. Ректор учебного заведения объяснил это собственным патриотическим порывом....

Подробнее
Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

Вчера, 09:03

0

Ежегодный отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами Законодательного собрания может стать более острым,...

Подробнее
Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

27-04-2022, 19:54

0

В китайском издании Sohu появилась публикация, авторы которой рассказали о козыре России в борьбе с США. По их мнению,...

Подробнее
ВСУ сбили из ПЗРК Martlet крылатую ракету

ВСУ сбили из ПЗРК Martlet крылатую ракету

27-04-2022, 09:49

0

Военнослужащие Украины осуществили успешное обнаружение и последующую ликвидацию крылатой ракеты посредством...

Подробнее
Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

27-04-2022, 19:19

0

В Красном Селе правоохранители задержали нарушителя общественного спокойствия, переругавшегося с пассажирами маршрутки...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

27-04-2022, 12:23

0

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что московским властям удалось сделать поездки в общественном...

Подробнее
На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

27-04-2022, 15:34

0

7 апреля при проведении спецоперации в Украине погиб 19-летний военнослужащий Егор Старицын, уроженец Екатеринбурга....

Подробнее
Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

27-04-2022, 19:14

0

Согласно сведениям, озвученным пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, городские предприятия запросили в качестве...

Подробнее
РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

27-04-2022, 10:29

0

Сегодняшней ночью, с 26 на 27 апреля 2022 года, и утром, в ряде регионов РФ, приграничных с Украиной, было неспокойно....

Подробнее