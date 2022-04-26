Ольга Будина обрадовалась эмиграции Инстасамки и отмене ее концертов в РФ

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим
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Известная актриса театра и кино Ольга Будина на своей странице Telegram-канала сегодня, в пятницу, 29 апреля 2022 года, сообщила чрезвычайно радостную для неё новость о том, что певица Инстасамка больше не будет выступать на сцене Российской Федерации. Данная скандальная звезда совсем недавно переехала на постоянное место жительства в Дубае.
«Полгода активной работы, постоянный мониторинг, уголовное дело — и родители победили», — поделилась своей радостью Ольга Будина.
Об этом сообщает информационное онлайн-издание «Телепрограмма».
Инстасамка не планирует больше возвращаться на прежнее место жительства в Российскую Федерацию и останется постоянно жить в Арабских Эмиратах.
Ранее Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, заявила, что ее концерты на территории Российской Федерации больше никогда не состоятся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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