Жена Николаева возмущена словами Симоньян в адрес Максима Галкина

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Резкое высказывание руководителя российского телеканала RT, журналистки Маргариты Симоньян в адрес юмориста Максима Галкина не осталось незамеченным ни в среде парламентариев, ни в среде коллег Максима по цеху. Напомним, Симоньян обвинила артиста в том, что он - гей, а на известной певице женился фиктивно, преследуя только свои корыстные цели. Об этом сообщает kp.ru.
Слова журналистки задели за живое молодую супругу Игоря Николаева - певицу Юлию Проскурякову. Она, присоединившись ко многим другим артистам, встала на защиту Максима Галкина. По ее мнению, эту семью, живущую в любви и уважении друг к другу, такими замечаниями унижают и обижают.
«В каком уничижительном тоне обсуждают данную семью! Это несправедливо… В этой семье всегда царили любовь и уважение. Обижать и унижать зачем?» — возмущается артистка.
С ней солидарен и супруг-композитор. Николаев еще раньше отметил, что с четой Пугачева-Галкин их семью связывает давняя дружба и они с нетерпением ждут встречи с ними.
Напомним, причиной столь категоричных «обличительных» высказываний представительницы медиапространства стала позиция Максима Галкина по отношению к военным действиям, развязанным Россией в Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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